Нижний Новгород, 1 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Нижегородской области для разных категорий жителей посчитали соотношение их денежных доходов относительно прожиточного минимума в первом квартале 2018 года. Оказалось, что стипендии студентам университетов не хватит даже на минимальный набор продуктов питания, а семье из трёх человек, то есть с одним ребёнком, для того, чтобы удовлетворить свои самые минимальные базовые потребности необходимо 29 230 рублей — на 1,5 тыс. рублей больше, чем в январе-марте 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Jirka Matousek Студенты

Напомним, в первом квартале 2018 года прожиточный минимум в Нижегородской области для всего населения составил 9165 рублей, из которых 8560 рублей — это стоимость потребительской корзины, в которую входит минимальный набор продуктов питания (4324 рубля) и по 2118 рублей на минимум не продовольственных товаров и услуг соответственно. Оставшиеся 605 рублей — это доля расходов по обязательным платежам и сборам.

По данным органов статистики, относительно данных прожиточного минимума за январь-март 2017 года он увеличился на 2% — с 8971 рубля.

Среднедушевой доход населения за рассматриваемый период составил 28 916,7 рубля (315,5% к величине прожиточного минимума), что примерно на уровне результатов первого квартала 2017 года — 28 178 рублей. При этом средняя номинальная начисленная зарплата была на уровне 30 817,3 рубля — 313,1% к величине прожиточного минимума.

Нижегородстат подсчитал, что для минимального обеспечения потребностей семья из двух трудоспособных граждан должна в месяц зарабатывать 19 682 рубля, семья с одним ребёнком — 29 230 рублей, семья с двумя детьми — 38 778 рублей. Если же одинокий родитель воспитывает двоих несовершеннолетних детей, то его доход не должен быть меньше 28 937 рублей.

Хуже всего обстоят дела с обеспечением потребностей у студентов университетов, если помимо стипендии они не имеют иных источников доходов или помощи от родителей. При средней стипендии 1419 рублей она составляет 15,5% к прожиточному минимуму. То есть студенту личного дохода хватит лишь на треть минимального набора продуктов питания, стоимость которого определена на уровне 4324 рублей.

Не дотягивает существенно до минимальной планки и ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет — 3795,6 рубля, составляя всего лишь 39,8% от прожиточного минимума.

Напомним, 31 мая 2018 года после отчёта о деятельности администрации области в 2017 году врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина спросили о демографии и необходимой поддержке семей в регионе. Он отметил, что из 90 различных видов соцвыплат порядка 30% — это поддержка семей с детьми. Общая сумма расходов в 2017 году на эти цели составила 5,4 млрд рублей.