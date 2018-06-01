Барнаул, 1 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 1 июня, прибыл в Барнаул. Широкому кругу чиновников и общественности его официально представит сибирский полпред Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Altairegion22.ru Виктор Томенко

По данным сайта регионального правительства, в барнаульском аэропорту нового главу встречали председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко и первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

В своем приветственном слове новый глава сообщил, что основой развития Алтайского края станет рост благосостояния его жителей. Также Сергей Томенко отметил заслуги предыдущего губернатора Александра Карлина и пообещал работать на этом фундаменте дальше.

«В моих планах нет никаких революционных действий и движений», — подчеркнул он.

Напомним, Виктору Томенко 47 лет. Он родился в Норильске, окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». Трудовую деятельность начинал на заводе с должности аппаратчик-гидрометаллург первого разряда. Большую часть карьеры работал в структурах «Норильского никеля», где дослужился до замгендиректора по экономике и главного бухгалтера. После перехода в Заполярный филиал компании (2001 год) был назначен на пост заместителя гендиректора по экономике и финансам, а позднее (2004 год) — возглавил филиал.

На госслужбу перешёл в марте 2010 года. Сначала — в качестве зампреда правительства, с конца 2011 года стал исполняющим обязанности, а потом и председателем правительства Красноярского края.

Об увлечениях Виктора Томенко известно, что ему нравятся игровые виды спорта (баскетбол и футбол), и что он — почитатель Пушкина, знает наизусть «Евгения Онегина», собирает книги пушкинистов.

Исполнять обязанности губернатора Виктору Томенко предстоит до сентября 2018 года. Политсилы уже начали подготовку к выборам.

Напомним, указ о назначении Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края был подписан 30 мая после того, как предыдущий губернатор — Александр Карлин — написал заявление об отставке.