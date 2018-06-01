Южно-Сахалинск, 1 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Дорогостоящие вещдоки по резонансным уголовным делам странным образом исчезают в правоохранительных органах. На Сахалине не могут найти дорогостоящий конфискат по делу осужденного экс-губернатора Александра Хорошавина, в Приморском крае куда-то пропали вещи, изъятые в рамках уголовного дела мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кража со взломом в Пасхальную ночь. 1861

Читайте также: Дело экс-губернатора Сахалина: приговор вынесен, но точка не поставлена

По данным газеты «Коммерсантъ», изъятые у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина деньги так и не дошли до федерального казначейства, куда должны были поступить. Какая часть от изъятых у Хорошавина 280 млн рублей, 727 тыс. евро, 388 тыс. швейцарских франков, 217 тыс. фунтов стерлингов и 6 млн долларов исчезла — не сообщается.

А в Приморском крае следствие не возвращает вещи, изъятые у и.о. начальника управления муниципального имущества администрации города Дальнегорска Елены Шиш. В 2016 году у нее были изъяты два телефона и ноутбук по делу мэра города Игоря Сахуты.

Читайте также: Из 9 млрд рублей, изъятых у полковника Захарченко, пропали 200 млн

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан в апреле 2015 года, а затем арестован и отдан под суд по обвинению в многочисленных коррупционных деяниях. Однако работа следствия вызвала много вопросов у жителей островного региона, защиты Хорошавина и его соучастников, а также у журналистов. По мнению многих жителей островного региона, «судили не за то, не тех и не так».

Например, выдумкой следствия оказалась знаменитая «ручка Хорошавина» — якобы сделанная из золота и усыпанная бриллиантами, стоимостью 36 млн рублей. В числе вещдоков ручки не оказалось, хотя СК РФ не раз о ней рассказывал на стадии следствия.

30 мая стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения 200 млн рублей из 9 млрд, изъятых у сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. По версии СК, деньги могли быть похищены при перевозке.