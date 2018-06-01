Москва, 1 июня, 2018, 08:02 — ИА Регнум. По состоянию на 25 мая объем международных резервов РФ составил $457,2 млрд, таким образом, за неделю данный показатель вырос на $0,9 млрд. Об этом сообщает 31 мая сайт Банка России.

Золотовалютный запас

«Международные резервы на 25 мая составили $457,2 млрд, увеличившись за неделю на $0,9 млрд, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота», — говорится в сообщении регулятора.

Добавим, по данным на 18 мая, объем международных резервов России составлял $456,3 млрд.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы России — это иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Российские резервы за 2017 год увеличились примерно на $55 млрд, в январе 2018 года — почти на $15 млрд, в феврале — почти на $6 млрд.

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