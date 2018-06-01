Оренбург, 1 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В Оренбуржье значительный рост цен на автомобильное топливо спровоцировал рост протеста. В регионе пока ограничились письмом, адресованным президенту и правительству России, а также в Федеральную антимонопольную службу и нефтяным компаниям. Однако, как заявил корреспонденту ИА REGNUM лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков, люди готовы к акциям протеста в случае, если ситуация на рынке потребительских цен на автомобильное топливо останется такой же.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

В обращении федеральным властям профсоюзы выражают обеспокоенность беспрецедентным ростом цен на все виды топлива, поскольку резкий скачок стоимости может в самое ближайшее время привести к существенному удорожанию товаров и услуг первой необходимости и спровоцирует ускоренную инфляцию.

Оренбургские профсоюзы подчеркнули, что правительство Российской Федерации в течение нескольких последних лет обещало разработать механизмы сдерживания роста внутренних цен на автомобильное топливо и в целом на нефтепродукты, ввести эффективные регуляторы на цены продукции предприятий-монополистов. Однако очевидно, что системного подхода к решению проблемы по-прежнему нет.

«Уровень цен на топливо, реализуемый внутри страны — ведущего экспортера нефти и нефтепродуктов — растёт темпами, опережающими средний индекс роста цен, и мотивирован исключительно интересами получения монополиями сверхприбыли.

Жители региона становятся заложниками бесконтрольного роста цен на топливо. Стоимость одного литра бензина АИ-92 выросла за последний год (с мая 2017 года) на 13% или на 4,4 рубля за литр. Кроме того, с 1 июля 2018 года произойдет повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте (решение одобрено Оренбургским городским советом).

Цены на моторное топливо все ближе к их среднемировому уровню, в то время как реальные денежные доходы подавляющей части населения нашей страны падают четвертый год подряд. Это в разрез расходится с задачей, поставленной президентом Российской Федерации, — сократить в ближайшие годы количество бедных в стране в два раза», — говорится в письме.

Ярослав Чирков отметил, что письмо отправлено 31 мая. Теперь авторы обращения будут ждать реакции федеральной власти и нефтяных компаний. Если не последует снижения цен и тенденция роста продолжится, то люди готовы к акциям протеста. Начнутся они с одиночных пикетов. Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья сделал акцент на том, что в акциях протеста готовы участвовать и не члены профсоюзной организации — вопрос цен на топливо актуален для многих оренбуржцев, а последствия роста цен на бензин коснутся всех без исключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Оренбургская область стала лидером по скачку цен на автомобильный бензин. Рост составил 18,3%. Потребительские цены превысили цены производителей почти в два раза. Добавим, на 2 апреля стоимость литра бензина в среднем составляла 39,57 рубля, на 30 мая — уже 42,34 рубля.