Москва, 1 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» 7 июня будет связываться с главами регионов и членами правительства в режиме конференц-связи, сообщает 1 июня РБК со ссылкой на три источника.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

По данным издания, такой формат будет использоваться, когда главе государства необходимо будет в режиме онлайн задать вопрос тому или иному чиновнику в ответ на обращение или жалобу жителей России. Администрация президента рекомендовала губернаторам быть на рабочем месте и смотреть «Прямую линию», отметили собеседники, близкие к руководству четырех регионов.

Напомним, в 2018 году «Прямая линия» с Владимиром Путиным выйдет в эфир 7 июня. В настоящее время количество вопросов, поступивших на «Прямую линию», превысило 325 тыс. Задать вопрос можно по телефону, через СМС-сообщение, сайт программы, а также официальное мобильное приложение и социальные сети.

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