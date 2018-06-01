Брюссель, 1 июня, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Европейская комиссия намерена жестко ответить Соединенным Штатам на введение ими пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по внешней торговле Сесилию Мальмстрем.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

По её словам, ответ Евросоюза будет соразмерным и будет соответствовать правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Мы собираемся инициировать разбирательство в организации, так как действия США явно противоречат международным правилам», — заявила Мальмстрем.

Напомним, 1 июня истекает срок действия «заморозки» тарифов для ЕС, Канады и Мексики на ввоз в США стали (25%) и алюминия (10%). При этом 31 мая министр торговли США Уилбур Росс подтвердил, что Вашингтон намерен «разморозить» пошлины.

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