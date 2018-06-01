Москва, 1 июня, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам 31 мая закрылись ростом. Негативное влияние на российскую валюту оказало сообщение о введении импортных пошлин на сталь (10%) и алюминий (25%) для Канады, Мексики и ЕС. Помимо введенных пошлин, Штаты поставили условие, что если в ответ на американские санкции будут предприняты ответные меры, то дальнейшие переговоры по этому вопросу будут невозможны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль потерял больше очков против единой валюты, чем против американского доллара. Давление на евро снизилось, поскольку Джузеппе Конте представил новое правительство Италии. Министром экономики и финансов станет профессор экономики Джованни Триа. Евроскептику Паоло Савону досталось место министра по европейским делам.

К закрытию торговой сессии курс доллара поднялся до 62,56 руб., курс евро — до 73,03 руб. Из-за введения Штатами пошлин валюты развивающихся стран оказались под давлением. Учитывая неустойчивый рост нефтяных котировок, оно сохранится и 1 июня.

Пара доллар/рубль находится 22 дня в боковом тренде. Выход цены из диапазона в коридоре 61,00−63,00 руб. определит направление на 1−2 недели. Единая валюта может оказаться под давлением, если на заседании парламент Испании 1 июня выразит вотум недоверия правительству страны. Для пары евро/рубль торговый диапазон 72,90−73,85 руб.

Напомним, 31 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 33 коп. (+0,53%), до 62,40 руб., курс евро — на 60 коп. (+0,84%), до 72,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+20,58%), евро/рубль — 446,4 млн евро (-15,32%).

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