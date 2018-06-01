Рим, 1 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Вечером 31 мая президент Италии Серджио Маттарелла утвердил второй вариант правительства, предложенный партиями «Движение 5 звезд» и «Лига», пишет газета Le Figaro.

Quirinale.it Серджио Маттарелла и Джузеппе Конте

Правительство возглавит юрист Джузеппе Конте, ранее не занимавший государственных должностей. В кабинет министров войдут представители двух антисистемных партий. Брюссель обеспокоен будущим Италии в составе ЕС, поскольку эти партии нацелены на принятие мер в экономике и политике безопасности, противоречащих идеям ЕС.

Напомним, парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. После долгих дебатов «Движение 5 звезд» и «Лига» предложили состав правительства во главе с Конте, который был отклонен президентом из-за кандидатуры известного евроскептика Паоло Савоны на должность министра экономики.