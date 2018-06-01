Омск, 1 июня, 2018, 06:24 — ИА Регнум. В Омской области в связи с экстремально сложными условиями ведения посевной кампании введён режим ЧС. Соответствующее распоряжение 31 мая подписал врио губернатора Александр Бурков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Omskportal.ru Александр Бурков подписывает распоряжение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации

По словам министра сельского хозяйства Омской области Максима Чекусова, на сегодняшний день яровыми культурами в целом по региону засеяно 53% от запланированных площадей. Есть хозяйства и целые районы, где этот показатель вдвое меньше. Таким образом, провести посевную кампанию в установленные сроки (к 5 июня) и в запланированном объёме смогут не все сельхозпредприятия.

Омские аграрии подчёркивают, что на темпы посевной в этом году повлияли низкие температуры и избыточная влага. Похожим образом ситуация складывалась в 1969 году. Избыточное переувлажнение почв, зафиксированное в Омской области, считается особо опасным явлением.

В облправительстве уточнили, что режим ЧС даст омским аграриям возможность документально обосновать причины срыва плана по посевным площадям и валовому сбору урожая, на выполнение которого они получили 700 млн рублей господдержки. Однако Бурков подчеркнул, что расслабляться аграриям нельзя:

«Режим чрезвычайной ситуации введён. Это позволит нам хоть как-то подстраховать наших селян. Но тем не менее необходимо проследить, чтобы аграрии не расслаблялись, старались справиться с посевной, продолжали по мере возможности полевые работы, меняли культуры, чтобы в итоге основной объём площадей был засеян. В этом задача министерства сельского хозяйства и сфера вашей ответственности».

Врио губернатора отметил, что в этом году к посевной в регионе готовились, в том числе запаслись топливом, «как будто предвидя рост цен». Добавим, рост цен на топливо стал ещё одной серьёзной проблемой для омских аграриев.

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Сейчас, чтобы минимизировать потери, хозяйства региона заменяют сорта сельскохозяйственных культур на быстро созревающие, уменьшают зерновой клин, увеличивая площади посевов летних культур на кормовые цели.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году май в ряде регионов Сибири выдался аномально холодным.

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Несколько раз выпадал снег. Майская непогода настигла и Омскую область, в связи с этим в нескольких районах было зафиксировано опасное агрометеорологическое природное явление — переувлажнение почвы.

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Напомним, в 2017 году омские хозяйства собрали хороший урожай. По данным Омскстата, в регионе было произведено почти 3,5 млн тонн зерна; 741,1 тыс. тонн картофеля; 272,1 тыс. тонн овощей; 187,4 тыс. тонн масличных культур.

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