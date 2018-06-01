Якутск, 1 июня, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Экс-мэр Якутска Айсен Николаев, 28 мая назначенный врио главы Якутии, 1 июня был официально представлен депутатам Госсобрания и чиновникам правительства республики. С этой целью в регион прибыл полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якутск.рф Айсен Николаев

«Айсена Сергеевича представлять достаточно просто: он всю жизнь работает и живёт в республике, — отметил полпред. — Руководил крупными предприятиями, работал в администрации главы Якутии, первым заместителем председателя правительства, в 2012 году избран главой Якутска. Ему понадобится небольшое время, чтобы войти в курс дела. Со своей стороны обещаю помогать ему. Уверен, его энергия и целеустремлённость принесут пользу народу республики».

Юрий Трутнев подарил врио главы Якутии профессиональный компас, пожелав не сбиваться с выбранного пути. Он также поблагодарил за работу экс-главу региона Егора Борисова, вспомнив, как вместе с ним начинал создавать первые территории опережающего развития и занимался решением вопросов социально-экономического благополучия республики.

«Я буду работать с полной отдачей, чтобы оправдать доверие. Это, конечно же, огромная ответственность перед народом, перед каждым жителем нашей многонациональной республики. Могу сказать твёрдо, что приложу все свои силы, весь свой опыт на благо людей, — заверил Айсен Николаев. — Сегодня глава государства ставит принципиально новые цели развития всей страны. Большая ответственность возложена на регионы. Именно мы отвечаем за улучшение жизни людей, за качественные улучшения в экономике и социальной сфере. Якутия всегда была, есть и будет частью нашей великой России. Мы многое можем и многое должны делать для успеха всей нашей страны».

Врио главы Якутии также выразил слова уважения Егору Борисову:

«Восемь лет он возглавлял республику. Это были годы многоплановой работы, серьёзных решений, важных событий в жизни республики, Уверен, что опыт и профессионализм Егора Афанасьевича будут и дальше востребованы для дальнейшего развития нашей Якутии».

Экс-глава республики Егор Борисов признался, что обрадован назначением на место руководителя региона Айсена Николаева, и попросил жителей региона поддержать его на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Якутии сменилось руководство: экс-глава республики Егор Борсиов отправлен в отставку, его место занял с приставкой врио бывший мэр Якутска Айсен Николаев. Теперь жителям республики предстоит избрать не только депутатов Госсобраия и гордумы Якутска (срок их полномочий истекает в 2018 году), но и главу региона и его столицы.