Лондон, 1 июня, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Вариант решения вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии, тормозящего Brexit, предложен Дэвидом Дэвисом, британским министром по вопросам выхода из Европейского союза, пишет газета The Sun.

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Уточняется, что британец разработал план, согласно которому в Северной Ирландии будет действовать двойное законодательство, разрешающее этой территории вести свободную торговлю и с остальной Британией, и со странами ЕС.

Если план будет реализован, на ирландской границе не будет КПП, взамен здесь будет организована особая 16-километровая экономическая зона. Такие действия согласуются с запросами Брюсселя по Brexit.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй своим решением выйти из таможенного союза ЕС поставила Ирландию в ситуацию, когда между ней и Северной Ирландией должна быть установлена жесткая граница.