Харбин, Китай, 1 июня, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Лесной пожар разгорелся на горном хребте Большой Хинган в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Пожарные сражаются с огнем, который разгорелся более чем в 10 местах горного хребта Большой Хинган. Ряд очагов уже нейтрализованы, в то время, как другие до сих пор представляют опасность. По словам местных властей, на днях в этом районе были зафиксированы грозы, что могло послужить причиной возгорания.

Напомним, что ранее китайские пожарные сражались с лесным пожаром в провинции Юньнань на юго-западе Поднебесной. Он разгорелся 19 мая, однако, потушить его удалось лишь 23 мая.