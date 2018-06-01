Москва, 1 июня, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Корпорация «Роснано» предложила правительству и Центробанку РФ направить пенсионные средства на инвестиции в нанотехнологии, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано. Чубайс

«Мы по-прежнему считаем, что ресурсы пенсионной системы, конечно же, должны быть в том числе инвестиционным потенциалом для развития страны», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Анатолий Чубайс был выдвинут в совет директоров «Роснано» вместе с Аркадием Дворковичем.

Новый кабинет министров сейчас активно обсуждает пенсионную реформу в РФ. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год.