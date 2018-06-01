Челябинск, 1 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Судебный приговор о лишении свободы сроком от пяти до 17 лет и штрафах вынесен членам банды наркоторговцев Челябинским областным судом, сообщил в пресс-центре региональной прокуратуры.

За колючей проволокой

Уточняется, что приговор вынесен двадцати членам организованной группы, у которой изъято свыше 11 кг героина. Судебное заседание состоялось 31 мая. Фигуранты дела признаны виновными по следующим пунктам:

покушение на незаконный сбыт, приготовление к сбыту и сбыт наркотических средств в крупном размере;

приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере;

контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.

«Судом установлено, что в период с ноября 2013 по январь 2015 двое из подсудимых, отбывая наказание за незаконный оборот наркотических средств в исправительной колонии Свердловской области, создали и возглавили организованную преступную группу, в которую вовлекли своих родственников и знакомых, преимущественно цыганской национальности, а также лиц, отбывающих наказание в колонии», — сообщили в пресс-службе.

Поиск и сбыт наркотиков участники банды осуществляли через сотовую связь. Им помогали находившиеся на свободе подельники. Героин общей массой 11 кг бандиты реализовывали через «закладки». Деятельность банды затронула не только Южный Урал, но Свердловскую и Курганскую области.

«Приговором Челябинского областного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 17 лет, со штрафами от 70 до 350 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая у челябинца было обнаружено при обыске пять килограмм героина.