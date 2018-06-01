Москва, 1 июня, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Евросоюз может ослабить антироссийские санкции в случае выполнения Минских соглашений, заявил бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель в интервью «Известиям».

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Также Шюссель заявил, что шанс на мирное разрешение кризиса на Украине может появиться после выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал западные страны усилить санкции против России.