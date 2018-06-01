Якутск, 1 июня, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Количество подтопленных населённых пунктов в Якутии выросло до шести. От большой воды пострадали дома, в которых живёт 2550 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Якутии. По данным ведомства, от наводнения сейчас страдают жители города Среднеколымск и сёл Налимск, Березовка, Зырянка, Верхнеколымск и Усть-Янск.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

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«Зырянка наполовину в воде, соседнее село Верхнеколымск в воде всё, — пишет о ситуации в залитых водой поселениях жительница Зырянки. — С одной стороны нас топит Колыма, с другой — разливается река Ясачная. Как-то неожиданно началось это наводнение, когда многие уже решили, что пронесло. Вода достигает уже уровня паводка 2014 года, а Ясачная (приток Колымы), мне кажется, даже поднялась выше. Люди думают, что о них забыли, потому что о наводнении в нашем районе на республиканском тв и радио говорят мало».

Она также рассказывает о том, что во многих домах вода уже выше пола, при том, что эти здания итак уже находятся в аварийном состоянии после наводнения 2014 года.

«Сколько денег и сил уйдёт на то, чтобы всё это восстановить в кратчайшие сроки до наступления зимы… А ведь в тех домах живут и люди, которым и помочь-то некому, одинокие пенсионеры, пожилые люди. Как только выйдешь на улицу, сразу чувствуешь, что происходит что-то страшное. Везде вода, и только на небольшой территории сухо, чувствуешь себя оторванным от всего другого мира», — также рассказывает жительница Зырянки, поясняя, что перемещение людей по улицам населённого пункта осуществляется только на лодках, которых катастрофически не хватает.

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Каждые два часа жителей села информируют об уровнях воды, каждый раз люди замирают в надежде услышать о её спаде, но нет: пока только рост на 1−2 см. в час.

По данным МЧС, в Зырянке подтоплено 17 жилых домов, в которых проживает 104 человека, и 98 дворов, в расположенных возле которых зданиях живут 1618 человек. Люди на время переезжают к родственникам и знакомым, отказываясь от пребывания в пунктах временного размещения. Но в Верхнеколымске переехать в ПВР были вынуждены 7 человек. Всего там залиты водой 11 домов и 38 дворов. Наводнение коснулось почти 400 человек.

«В селе Верхнеколымск все социально-важные объекты села подтоплены, детский сад и школа не работают, — рассказывает жительница соседней с ним Зырянки. — Единственная котельная населенного пункта тоже стоит в воде, и подача тепла здесь завершилась раньше времени».

Люди из подтопленных сёл жалуются на то, что питьевую воду им доставляют только по заявкам, а гуманитарная помощь минимальна. Когда было аналогичное наводнение в 2014 году, воду раздавали всем без заявок. Помимо воды, люди также получали хлеб и тушёнку.

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Как сообщало ИА REGNUM, якутянам, чьё жильё пострадало от паводка, полагается 60 тыс. рублей материальной помощи при частичной утрате имущества и 150 тыс. — при полной. Эти выплаты депутаты назвали мизерными. Правительством республики организована акция по сбору денег на помощь подтопленцам со всех жителей региона. По Якутску расставлены специальные ящики, а тем, кто живёт за пределами столицы республики, предлагается перечислять средства с помощью СМС или на специальный счёт. Собранные деньги пойдут не только на помощь людям, но и на восстановление объектов инфраструктуры.

Напомним, наводнения в Якутии начались ещё в начале мая. От большой воды пострадали дома 4 тыс. жителей сёл Амга, Сангары, Чурапча, Табага, Кальвица, Аргас, Октёмцы, Рассолода, Хаптагай, Хоточу, Табага, Арбын (Сыгыннах), Дыгдал, Эжанцы, Кюпцы и Эльдикан.