Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2018, 04:57 — ИА Регнум. На Камчатке депутат Законодательного собрания Михаил Пучковский обратился в местное правительство и к губернатору с просьбой организовать место для стоянки своего коня, на котором он планирует приезжать на заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парковка

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Лидер камчатских справедливороссов Михаил Пучковский нашёл альтернативу для передвижения — вместо автотранспорта он намерен разъезжать на коне. По его мнению, это дешевле, ведь живёт он лишь на одну пенсию. Официальное заявление-уведомление о том, что ему необходимо место для «парковки» коня, он уже направил губернатору, спикеру Заксобрания и начальнику ГИБДД.

«В мои обязанности как депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях. Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня как у рядового пенсионера нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», — цитирует Пучковского ИА «Кам 24».

Народный избранник признался, что его доход — лишь пенсия, и лишних денег для заправки автомобиля, в связи с ростом цен на бензин, у него нет.

«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня — это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде неприхотлив. У меня несколько лошадей в хозяйстве», — объяснил коневод.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Пучковский, будучи депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе, задекларировал самый маленький доход по сравнению с коллегами — чуть больше 250 тыс. рублей. Живёт в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского.