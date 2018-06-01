Южно-Сахалинск, 1 июня, 2018, 04:47 — ИА Регнум. Публикация ИА REGNUM о выпущенном в Рязани школьном дневнике для 1−11 классов, на обложке которого была изображена существенно урезанная географическая карта России — без Крыма, Курил, Калининграда и с Сахалином на месте Камчатки — вызвала большой общественный резонанс. Торговая марка «ArtSpace», издавшая основной документ школьника, сообщила агентству, что дневник снят с производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот сайта www.facebook.com / Oksana Riznich Школьный дневник

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«На обложке одной из серий наших дневников дизайнерами было использовано изображение шутливой мультипликационной карты России, купленной в одном из популярных фотобанков. Благодаря внимательному контролю наших специалистов неточности в карте были оперативно выявлены и тираж приостановлен. Оптовым клиентам было отгружено всего несколько сотен экземпляров дневников ArtSpace в данном дизайне, к сожалению, несколько десятков из них успели попасть в розничную продажу. Мы отозвали данную серию с производства, забрали остатки товара у оптовых продавцов и приносим свои извинения гражданам, кто приобрёл подобный дневник в розничной сети», — прокомментировал инцидент руководитель издательства «ArtSpace» Сергей Бощенко.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить издательство — торговую марку ArtSpace — за оперативную реакцию.

Тем не менее вольности и шутки с географией Российской Федерации вряд ли допустимы. Особенно когда речь идёт о таких выстраданных нашим народом территориях, как Крым, Курильские острова, Калининград. Ну и, конечно, негоже, если школьники с 1 по 11 класс будут ежедневно видеть перед собой на карте РФ Сахалин на месте Камчатки. Такие яркие картинки врезаются в память лучше любой зубрёжки. И именно так запомнится география России детям. К счастью, неприятный инцидент исчерпан.

Руководство издательства также отметило, что, несмотря на то, что дневник не является школьным пособием и к нему не предъявляются строгие требования в оформлении, впредь компания будет более внимательно относиться к выбору дизайнерских иллюстраций, разработанных сторонними организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, курильчанка, писатель и журналист Оксана Ризнич купила в Москве выпущенный рязанским издательством школьный дневник для 1—11 классов с географической России на обложке. На карте отсутствуют Крым, Калининград, Курильские острова, а на том месте, где находится Камчатский край, красуется надпись «Сахалин».

"Мы уже привыкли к тому, что про Сахалин забывают довольно часто, а про Курилы — почти всегда. Но чтоб настолько?! Чтобы это детям в школу давали?! Чтобы это называлось «основным документом школьника»?! Там, в правом верхнем углу «ультрасовременного дизайна», где теоретически должна быть Камчатка, как знают все, кто учился или учится с обыкновенными дневниками, синим по белому написано: «Сахалин». Это какой-то апофеоз российской системы образования!» — написала Оксана Ризнич.

Курильчанка призвала земляков — дальневосточников подать на издательство в суд.

ИА REGNUM предложило Минобороны России, поскольку те, кто защищает границы страны, знает, где они пролегают, разработать точную карту РФ. Карту должны утвердить ГД РФ, Совфед и президент. И только эта карта должна публиковаться на любых носителях, включая, конечно, и школьные дневники.