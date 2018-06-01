Москва, 1 июня, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Эксперимент по маркировке обуви с целью предотвращения незаконного ввоза нелегальной продукции начнется в России с 1 июня, сообщает сайт правительства России.

Иван Ожерельев Обувь

«Цели эксперимента — апробация механизма маркирования для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту обувных товаров, повышение собираемости таможенных и налоговых платежей», — сказано в сообщении.

Эксперимент продлится с июня 2018 года по 1 апреля 2019 года.

Если его признают успешным, то с 1 июля 2019 г. маркировка станет обязательной.

Отметим, что в начале мая правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него вошли табачная продукция, обувь, одежда, духи и др.