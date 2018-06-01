Москва, 1 июня, 2018, 04:05 — ИА Регнум. За прошедшую неделю было обнаружено 19 летательных аппаратов, ведущих разведку у границ России, заявляет Министерство обороны РФ в своем издании «Красная звезда».

Разведывательный самолет Boeing RC-135W

Также сообщается, что за неделю российские истребители 8 раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения воздушных границ России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае прошли учения по перехвату самолетов условного нарушителя воздушного пространства России.