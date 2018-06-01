Литва борется с «кремлёвским режимом», Малайзия защитила РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Неудавшееся выступление: Георгия Квирикашвили забросали бутылками;
- Всеобщее возмущение: в языковом споре с Украиной Россия поддержала Венгрию;
- Борьба с «кремлёвским режимом»: Интерпол просят игнорировать запросы РФ;
- Нет — придумаем: власти Малайзии заявили, что доказательств причастности России к гибели MH17 нет;
- На старте: президент обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к ЧМ по футболу.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/494