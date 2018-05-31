Вашингтон, 1 июня, 2018, 02:42 — ИА Регнум. Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера потратила на расследование так называемого российского вмешательства в выборы в США $4,5 миллиона с октября по март, сообщает Reuters со ссылкой на отчет минюста Соединенных Штатов.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Не очень удачные поиски

Кроме того, минюст США потратил на другие «компоненты» мероприятий по расследованию $5,476 миллиона долларов. По данным издания, если сложить эти две суммы, то стоимость оказывается все равно меньше заявленной президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Трампа и спецпрокурора Роберта Мюллера могла состояться еще в январе 2018-го, но не состоялась из-за разногласий юристов.