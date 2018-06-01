Севастополь, 1 июня, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Восстановленное пять лет назад военно-морское присутствие РФ в Средиземном море сохранится на постоянной основе. В его осуществлении ВМФ России будет активно использовать опыт 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР, которая успешно выполняла свои задачи в районе Средиземноморья с 1967 по 1992 годы.

Минобороны России Новейший фрегат «Адмирал Макаров»

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв в ходе научно-практической конференции в Севастополе, посвященной опыту деятельности средиземноморской эскадры ВМФ СССР, сообщили ИА REGNUM 1 июня в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

«Бесценный опыт организации планирования и применения сил 5-й средиземноморской эскадры не только не утрачен, но и сегодня находит свое применение в работе штабов всех уровней. С 2013 года полностью восстановлено и осуществляется на постоянной основе военно-морское присутствие Российской Федерации в восточной части Средиземного моря», — сказал Владимир Королёв в своем выступлении.

Он отметил, что сегодня в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море одновременно несут дежурство боевые корабли 1-го и 2-го ранга, новейшие дизельные подводные лодки, а также суда обеспечения.

«Всего в составе этой группировки с 2013 года на ротационной основе привлекалось к выполнению задач более 40 боевых кораблей и судов из состава всех флотов ВМФ России. Состав группировки, действующей в Средиземном море, может гибко меняться в зависимости от задач. Группировка обладает самодостаточностью и включает в себя корабли, оснащенные высокоточным оружием», — подчеркнул главком ВМФ.

Эффективность флотской группировки была подтверждена в ходе боевых действий против террористов на территории Сирии. Напомним, что корабли и подводные лодки ВМФ России неоднократно наносили точные удары по объектам боевиков крылатыми ракетами «Калибр», кроме того, для нанесения ударов использовалась палубная авиация.

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Выступая в Севастополе, адмирал Владимир Королёв сообщил, что уже сегодня, в день начала летнего периода обучения, на новейшем малом ракетном корабле «Вышний Волочёк» будет поднят Андреевский флаг и корабль будет принят в состав Черноморского флота. «Вышний Волочёк» вместе с другими кораблями будет нести службу в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

«В третьем квартале текущего года к постоянному месту базирования на Черноморский флот прибудет и новейший фрегат «Адмирал Макаров». Сегодня ни у кого уже не вызывает сомнений тот факт, что мы в Средиземном море всерьез и надолго», — заявил главнокомандующий ВМФ России.

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На конференции в Севастополе отмечалось, что практический опыт 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море повлиял на взгляды по стратегическому применению и на развитие оперативного искусства и тактики отечественного военного флота. Этот опыт в дальнейшем использовался ВМФ СССР и ВМФ России.

Например, была введена в практику концепция маневренного базирования и обеспечения сил, согласно которой корабли находились в точках морской стоянки в акватории Средиземного моря и, в частности, в Тартусе (Сирия). Это позволяло активно вести плановую боевую подготовку и осуществлять снабжение кораблей эскадры.

«Опыт действий сил ВМФ в Средиземном море, который обсуждается здесь, на конференции, является важнейшим фактором для обеспечения формирования и реализации национальной морской политики и для решения Военно-морским флотом задач по противодействию новым морским угрозам на море», — подчеркнул адмирал Владимир Королёв.