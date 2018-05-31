Киев, 1 июня, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Презентация Академии патрульной полиции состоялась в Киеве, сообщила 31 мая пресс-служба МВД Украины.

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На церемонии выступил министр МВД Арсен Аваков, который назвал главной задачей Академии воспитание нового украинского полицейского.

Глава Национальной полиции Сергей Князев считает, что проект Академии не мог бы быть осуществлен без помощи правительств США и Канады.

Посол США Мари Йованович заявила, что США и дальше будут поддерживать реформу полиции на Украине.

Напомним, в средине мая текущего года разгорелся скандал вокруг женщины-полицейского из города Сумы. Случайный свидетель снял на видео, как она издевалась над нетрезвым мужчиной. Сумская городская прокуратура начала уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.