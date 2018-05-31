Нью-Йорк, США, 1 июня, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не знает, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом Помпео заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Bwag Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити.

Помпео все же выразил надежду, что саммит состоится, и назвал это вероятное событие «поворотной точкой в истории отношений двух стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео отчитался о прогрессе в переговорах с делегатом КНДР Ким Ён Чолем.