Киев, 1 июня, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Признать потерю Крыма и Донбасса призвал киевский режим бывший президент Украины Леонид Кравчук 31 мая в эфире телеканала Zik.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина после распада

Кравчук заявил, что людям нужно говорить правду, и отметил, что Украина не имеет влияния на свои бывшие регионы.

«Мы не имеем влияния в этих республиках. Ни в Донецкой, ни в Луганской. Там нет никакого украинского влияния, там нет украинского флага, украинских законов. Там нет ничего украинского», — считает экс-президент.

Кравчук предложил смириться с потерей и начать предлагать что-то новое.

Напомним, распад Украины начался вскоре после путча 23 февраля 2014 года, когда законный президент Виктор Янукович был изгнан за пределы страны. Власть узурпировал спикер Верховной рады Александр Турчинов. Крым отказался признавать результат переворота и успешно провел референдум о вхождении в состав России.