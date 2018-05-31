Тбилиси, 1 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в ночь на 1 июня появился на проспекте Руставели и попытался обратиться к участникам проходящей там акции, но был вынужден покинуть трибуну и направился к зданию администрации правительства.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

Георгий Квирикашвили хотел сообщить, что дело об убийстве двух школьников в Тбилиси вернет на расследование МВД, но митингующие, услышав вместо заявления об отставке такое неожиданное предложение, освистали и забросали премьера бутылками.

Спустя несколько минут он назначил в администрации правительства чрезвычайный брифинг и на этот раз в спокойной обстановке еще раз сообщил, что дело будет расследовано заново, а сам премьер лично будет следить за ходом расследования.

«Наше правительство избрано народом. Я всегда стоял и буду стоять рядом с народом. Я никогда не избегал коммуникации с народом и поэтому решил обратиться к участникам акции. В первую очередь я пришел к отцу убитого юноши и родителям других убитых детей, которые там стояли. Завтра дело будет возвращено министерству внутренних дел, и вице-премьер Георгий Гахария заново поведет процесс расследования. Он будет руководителем, а я, конечно, буду включен в каждый шаг, буду контролировать процесс», — заявил Квирикашвили.

Акция у здания парламента продолжается. По-прежнему звучат призывы к отставке Георгия Квирикашвили и его правительства. Одновременно призывают президента Георгия Маргвелашвили прийти на проспект Руставели и присоединиться к акции протеста.

Акция у главной прокуратуры Грузии началась сегодня утром после того, как Тбилисский городской суд вынес частично оправдательный приговор по делу об убийстве двух подростков на улице Хорава в Тбилиси. В результате такого решения виновный в убийстве одного из подростков, Давида Саралидзе, остался безнаказанным. Отец убитого призвал всех своих сторонников собраться на акцию протеста и выразить свое отношение к произволу прокуратуры и суда.

В течение всего дня участники акции требовали отставки главного прокурора, и уже под вечер Ираклий Шотадзе выполнил это требование и сложил с себя полномочия, отметив, что никакая должность не стоит жизни детей. Отставка не успокоила участников акции, и они шествием направились к зданию парламента Грузии, где к ним присоединились другие митингующие. На акции выдвигаются требования отставки и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, виновных в вынесении судом несправедливого решения.