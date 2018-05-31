Кампала, 31 мая, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил о росте популяции горных горилл в центральной Африке, 31 мая передает агентство Associated Press.

d_proffer Горная горилла

По подсчетам исследователей, в национальном парке Вирунга на границе Конго, Руанды и Уганды численность горных горилл с 2010 года выросла с 480 до 604 особей. Таким образом, вместе с гориллами национального парка Бвинди в Уганде их уже больше 1000 особей.

Горные гориллы — редкий вид человекообразных обезьян, который находится на грани исчезновения. Многие десятилетия горные гориллы истреблялись браконьерами, их родные джунгли вырубались и сжигались.

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