Киев, 31 мая, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Системные проблемы в украинской атомной энергетике приведут страну к новому Чернобылю, написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко 31 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Во-первых, Украина играет с атомным огнем, когда пытается заменить топливные сборки российского производства на сборки, производства американской компании «Westinghouse», которые не подходят для советских электростанций.

Во-вторых, Украину покидают высококвалифицированные рабочие:

«Представьте себе масштаб надвигающейся катастрофы — из-за недостаточного финансирования украинской атомной промышленности массово увольняются водители тепловозов, монтажники, экскаваторщики, инженеры управления реакторами и другой высокотехнологичный и профессиональный персонал», — написал экс-депутат.

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Напомним, сегодня, 31 мая, сообщало о начале нового этапе переговоров между Westinghouse Electric и компании «Энергоатом» касательно замены российского атомного топлива американским.