Оттава, 31 мая, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за «неприемлемых условий», выставленных Вашингтоном по соглашению НАФТА и «разморозки» американских таможенных пошлин на сталь и алюминий, 31 мая передает агентство Reuters.

White House Джастин Трюдо и Дональд Трамп. 2017

«Мы верим, что в какой-то момент здравый смысл возобладает, но мы не видим никаких признаков этого в действиях сегодняшней администрации США», — заявил Трюдо на пресс-конференции в Оттаве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 мая Трюдо заявил, что Канада ответит на введение пошлин США тарифами против американских товаров на $12,8 млрд и будет оспаривать американские тарифы в ВТО.

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