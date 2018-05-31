Псков, 31 мая, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Депутаты Псковского областного собрания сегодня, 31 мая, официально дали старт избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, принято постановление о назначении выборов на 9 сентября 2018 года — это единый день голосования.

Герб Псковской области

Спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов назвал решение депутатов «точкой отсчёта», потому что с момента опубликования этого решения кандидаты получат возможность представить в Избирательную комиссию документы для выдвижения и участия в предстоящих выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Псковской области проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий бывшего главы региона Андрея Турчака. С 12 октября 2017 года временно исполняющим обязанности главы региона является Михаил Ведерников.