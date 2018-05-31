Москва, 31 мая, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков объяснил, как он сумел заработать 529 млн рублей за 2017 год. Соответствующее сообщение выпустила сегодня, 31 мая, пресс-служба Михалкова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Сведения о доходах деятелей культуры опубликовало на днях министерство культуры. Внимание СМИ привлек доход Михалкова, который за 2017 год заработал 529 млн рублей.

Выяснилось, что Михалкову принадлежат 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолёт и трактор. Также Михалков встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.

Михалков объяснил, что все свои активы он заработал долго и честно работая.

«Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая «Оскар», стоят на полках моего кабинета», — сказано в заявлении Михалкова, которое распространила его пресс-служба.

Он также отметил, что последние фильмы его студии «ТРИТЭ» собрали крупную кассу в прокате. Но при этом режиссер подчеркивает, что исправно платит налоги и не переписывает своё имущество на родственников. Также Михалков отметил, что у него талантливый финансовый менеджер, которые работает с ценными бумагами, вкладывает деньги в выгодные программы и инвестирует в доходные предприятия.

«Причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах», — подчеркнул кинорежиссер.

Михалков особо отметил, что дети его и внуки живут, учатся и работают в России, а не за рубежом.