Оттава, 31 мая, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Канада готова ответить на пошлины США на ввоз стали и алюминия симметрично — введением ответных тарифов на американские товары в размере 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд), 31 мая передает агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Обмен ударами

В ходе совместной пресс-конференции в Оттаве глава МИД Канады Христя Фриланд и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявили, что будут оспаривать тарифы США в ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил о «разморозке» с 1 июня американских пошлин на ввоз стали и алюминия для стран ЕС, Канады и Мексики.

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