Прешов, Словакия, 31 мая, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Украинские власти не должны вмешиваться в церковные дела, считает Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Эти слова были сказаны двум бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку и Леониду Кучме 31 мая на встрече в словацком городе Прешов, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

Динарий кесаря. 1560-1568. Лондон

«Любое участие государственных чиновников в церковных вопросах недопустимо в демократическом обществе. Раскол, вызванный эгоизмом человека, можно исцелить только через покаяние и возвращение в Церковь», — считает священник.

Напомним, что киевские власти пытаются преодолеть церковный раскол на Украине вовсе не покаянием. В апреле 2018 года Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать документ об автокефалии православной церкви на Украине.

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