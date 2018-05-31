Киев, 31 мая, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, проведет под стражей 60 суток. Такое решение вынес суд 31 мая, передает агентство «УНН».

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"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без определения размера залога», — заявила судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Герман заявил, что является сотрудником украинской контрразведки и заранее знал о том, что покушение на Аркадия Бабченко является инсценировкой.