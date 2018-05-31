Москва, 31 мая, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Неудачная инсценировка убийства Аркадия Бабченко свидетельствует об уровне управленческого и организационного хаоса в украинской вертикали власти. Об этом 31 мая заявил лидер общественного движения русофилов «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Вывод, который отсюда можно сделать — действительно, Порошенко и его ближайшее окружение просто не доверяет никому вообще. Это первое, что действительно по-настоящему важно накануне выборов», — заявил Кот.

Если же говорить в принципе о дальнейшем развитии этой ситуации, то хотя непосредственной негативной реакции Запада вряд ли можно ожидать, в дальнейшем провокация с Бабченко существенно отразится на отношении Украины и Евросоюза, считает эксперт.

«На заявления России реакции не будет, они (западные страны) будут продолжать дудеть в одну дуду. Но теперь в истории этой «гибридной войны с Россией» появился уникальный прецедент — «эффект Бабченко». Теперь каждый раз, когда Украина будет представлять миру какие-то неопровержимые доказательства, её будут спрашивать, а точно это так или нет? И будьте любезны, прежде чем отреагировать мировому сообществу, предоставьте железные факты. Фактов не будет — будете виноваты», — подчеркнул он.

29 мая правоохранительные органы Украины сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. После того, как 30 мая неожиданно выяснилось, что Бабченко жив, Киев объявил события инсценировкой, которая потребовалась, чтобы установить заказчика убийства из России. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что исполнитель «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко будет проходить в деле в качестве свидетеля.