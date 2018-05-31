Ижевск, 31 мая, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Долги Удмуртии в отношении «Газпрома» за поставленный газ достигли 520 млн рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

«У нас должна быть сейчас задолженность 260−270, а она почти 520 — с нового года мы умудрились еще больше создать, это какая-то крайняя форма безответственности», — цитирует Бречалова ТАСС.

Глава Удмуртии считает, что долги за газ растут отчасти в связи с тем, «что главы муниципальных образований недорабатывают в части работы по погашению задолженности за газ».

«Я дал последний шанс — в дальнейшем буду очень жесткие меры принимать. Я уже 4 месяца убеждаю, что дебиторку нужно переводить в судебную плоскость, истребовать, включать приставов, и по физлицам, и по организациям», — отметил Бречалов.

Напомним, в 2012 году в Ижевске планировалось строительство 50-метрового бассейна за счет средств «Газпрома». Однако в связи с увеличивающимся объемом задолженности Удмуртии в отношении газового холдинга финансирование работ было приостановлено осенью 2015 года.

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В настоящее время Удмуртия намерена поэтапно возвращать средства по задолженности согласно с договоренностями с «Газпромом».

"Формула простая — мы гасим, нам эту же сумму собственно перечисляют на строительство бассейна. Уже первую сумму мы погасили в феврале — 78 млн рублей, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы быстрее погасить», — пояснил Бречалов.

По оценкам руководителя Удмуртии, расплачиваться с «Газпромом» предстоит в течение нескольких лет, однако достроить бассейн планируется уже в 2019 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о завершении строительства бассейна на базе семейного спортивного комплекса Удмуртия подписала с группой компаний «Академия Александра Попова» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Согласно предварительному проекту общая площадь спорткомплекса составит 9 тыс. кв метров с ежедневной пропускной способностью 1,5 тыс. человек. В его инфраструктуру войдут спортивные залы, бассейны, тренажерный зал, кафе и развлекательный детский комплекс.