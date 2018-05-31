Брюссель, 31 мая, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейскому союзу следует восстановить приемлемые отношения с Российской Федерацией. Об этом Юнкер заявил сегодня, 31 мая, на конференции в Брюсселе.

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Юнкер заявил, что Европейский союз не примет того, что Крым вернулся в состав России, а Донбасс хочет это сделать.

«Но тем не менее нужно держать в голове, что вся территория ЕС — это примерно 5,5 миллиона квадратных километров, а Россия — 17,5», — отметил Юнкер.

Он также подчеркнул, что у России и Евросоюза остается очень много сфер, в которых необходимо продолжать тесное сотрудничество.

Заявление Юнкера звучит на фоне все более углубляющегося разрыва между Евросоюзом и США. Американские власти заявили, что с 1 июня вступаю в силу заградительные пошлины на сталь и алюминий, произведенные в ЕС, Канаде и Мексике. Евросоюз обещал дать жесткий ответ на американские пошлины.