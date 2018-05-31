Москва, 31 мая, 2018, 22:24 — ИА Регнум. В организации провокаций украинские спецслужбы берут пример со своих британских коллег, и при этом они готовы заниматься такой работой в гораздо более крупном масштабе. Об этом 31 мая заявил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Абсолютное сходство со Скрипалями — теперь Бабченко надо прятать», — заявил Мишин.

«Ну, а самое плохое — что до конца этих выборов любой человек может попасть в такую инсценировку», — подчеркнул он.

По его словам, весьма примечательно, что накануне выборов президента Украины 2019 года Киев развернул «настоящую демонизацию» участников АТО.

«Вы не заметили, что перед выборами пошла демонизация атошников? Генпрокурор — они угрожают Порошенко, и сказали, что все теракты в нашей стране делают нанятые Россией украинские «атошники», — указал он.

«Я не видел ещё реакцию «атошников», но явно прокомментировали те организации вернувшихся с войны, которые не первый год чувствуют, что на них навесят все беды, всё, что произошло», — подчеркнул Мишин.

По его мнению, у киевских властей практически развязаны руки для того, чтобы отменить выборы под предлогом угрозы массовых террористических атак.

«Можно ввести военное положение. А можно, заявляя, что Россия помогает террористам, вообще отменить Минские соглашения», — предполагает он.

29 мая правоохранительные органы Украины сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В то же день СБУ заявила о задержании подозреваемого в организации преступления, однако 30 мая неожиданно выяснилось, что Бабченко жив.

Между тем ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о подготовке к осуществлению в Украине серии террористических актов с целью свержения власти. По версии следствия, главными организаторами предположительно планировавшихся терактов являются нардеп Надежда Савченко и глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан. При этом последний работал совместно со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, были привлечены офицеры ВСУ Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев. В настоящее время прокуратура Украины изучает версию передачи предполагаемым террористам вооружений при содействии российской стороны.