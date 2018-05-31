Нью-Йорк, США, 31 мая, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН рассматривает вопрос о введении санкций против Южного Судана, 31 мая передает агентство associated Press.

edgarwinkler ООН

В проекте резолюции, предложенной США, в качестве мер воздействия на правительство и повстанцев Южного Судана рассматриваются эмбарго на поставки оружия и персональные санкции против шести военоначальников.

Напомним, гражданская война в Южном Судане не прекращается с 2013 года. Многочисленные попытки «принуждения к миру» со стороны ООН и Африканского союза ни к чему не привели.

Читайте также: Переговоры по Южному Судану в Эфиопии закончились провалом