Вильнюс, 31 мая, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Председатель литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис обратился к международному обществу, призывая из информационной системы международной организации криминальной полиции «Интерпол» «немедленно удалить любые просьбы России предпринять действия против известного критика Кремля Уильяма Браудера», сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 мая, в канцелярии парламента Литвы.

Financial Times Уильям Браудер

Реагируя на произошедшее в Испании задержание Браудера и последовавшее за этим освобождение, Ландсбергис выразил беспокойство в связи с тем, что «Браудер, активный борец против кремлевского режима и нарушений прав человека в России, был задержан по просьбе России, представленной «Интерполу».

"Уильям Браудер — друг демократических сил России. Он бывший работодатель скончавшегося в российской тюрьме Сергея Магнитского, раскрывшего схемы крупномасштабного отмывания денег коррумпированной власти России, он пропагандирует Закон Магнитского, и из-за этой своей деятельности стал личным врагом Владимира Путина, — пишется в заявлении консерваторов. — Поэтому неудивительно, что представители власти России постоянно стремятся арестовать Браудера и экстрадировать его в Россию, используя для этой цели международную систему «Интерпола». Шокирует то, что хотя Браудера очевидно преследуют по политическим мотивам, и что представленные Россией ордеры на его арест по этой причине были не раз отклонены, арест, в конце концов, все-таки состоялся, и план Кремля почти удался. К счастью, ошибка был быстро исправлена».

Консерваторы призывают «Интерпол» «немедленно удалить из своей информационной системы любые требования России», направленные против Браудера, пересмотреть правовое регулирование и правила для того, чтобы был закрыт путь «просьбам России и других недемократических государств» арестовывать людей по политическим мотивам, и предпринять другие меры, чтобы система «Интерпол» не использовалась «в целях политической расправы над критиками кремлевского режима».

«Международное демократическое общество должно гарантировать, чтобы больше не повторялись такие случаи, как с Браудером, когда российский режим, чтобы заглушить голос критики, преследует лиц, используя систему международного сотрудничества полиции и правоохранительных органов, — говорится в заявлении консерваторов. — Мы призываем все демократические страны как можно быстрее принять Закон Магнитского, заморозить счета лиц, которые обвиняются в нарушении прав человека и коррупции, также применить ограничительные меры в отношении связанных с Кремлем олигархов и их бизнеса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер уличен в неуплате налогов и многих других операциях: в декабре 2017 года Тверской суд города признал Браудера виновным в неуплате налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Задержанный в Испании по запросу России через Интерпол британский финансист Уильям Браудер — жулик, выставляющий себя борцом за права человека. Он занимался святым для Запада делом — грабил Россию, поэтому его не выдадут для суда, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Если говорить совсем грубо — он грабил Российскую Федерацию, а это святое дело для Запада. Поэтому, за что его выдавать-то?» — уточнил Делягин.