Миасс, Челябинская область, 31 мая, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области 31 мая вновь оказалась сорвана сессия городского собрания депутатов. К моменту голосования по вопросу об утверждении повестки заседания кворума собрать не удалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсобрания.

Ян I Брейгель. Драка крестьян за картами. 1621

Всего в повестке очередного заседания значилось 17 вопросов. В зале после окончания регистрации находились 20 депутатов. Изначально кворум был. Но к работе приступить так и не удалось. Четверо депутатов покинули зал, и кворума не стало. Работа была парализована.

По информации представителей горсобрания, после оглашения списка кандидатов на должность главы города слова попросила депутат Елена Безденежных. Она заявила о гонениях против тех депутатов, которые активно поддерживали бывшего мэра Геннадия Васькова. Врио главы города Григорий Тонких пообещал рассмотреть этот вопрос в «Разном». Но четверо депутатов покинули зал под предлогом того, что им не дают слова.

При кворуме в 18 депутатов в зале осталось 16 человек. Работать было нельзя.

Григорий Тонких со своей стороны заявляет о давлении. Этому предшествовала отмена им некоторых документов, подписанных Васьковым. В частности, речь идёт про постановление о смене статуса спортивной школы «Старт», директором которой является депутат Сергей Собинов. Тонких заявил о том, что документ был подписан с нарушениями. Но после отмены ему якобы посыпались заявления о пикетах и поступил ультиматум.

Отметим, заседания горсобрания срывали и раньше. А 15 мая глава города Васьков был отправлен в отставку. В тот же день его арестовали.

Вчера, 30 мая, был завершён приём заявок на участие в конкурсе на должность главы города. Заявились десять человек.