Псков, 31 мая, 2018, 21:35 — ИА Регнум. До оптимизации 2012−2017 годов в Псковской области насчитывалось 63 учреждения здравоохранения, в результате оптимизации 31 медицинская организация была «укрупнена» в 14. При этом ни один объект здравоохранения закрыт не был. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 мая, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, выступая с ежегодным отчётом в Псковском областном собрании депутатов и отвечая на вопрос от фракции партии «Яблоко».

Мефодий Захаревич. Консилиум

По словам Ведерникова, экономия финансовых средств за два года составила 218 млн рублей, которые были направлены на повышение уровня оплаты труда отдельных категорий медицинских работников. Одноканальное финансирование позволило снизить нагрузку областного бюджета на содержание учреждений, реализующих территориальную программу ОМС при одновременном увеличении субвенций с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 6,8 млрд рублей в 2018 году — то есть практически в 2,5 раза.

«В сложившихся обстоятельствах при наших условиях бюджета этот шаг был вынужденной, но, наверное, необходимой мерой. Хотя я уверен, что возможности для оптимизации сейчас полностью исчерпаны», — заявил Ведерников.

Сейчас, по его словам, власти делают ставку на развитие качества медицинских услуг в регионе, а также обеспечение их доступности для всех жителей области.

«Это не только санавиация, но и реконструкция, и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. После переговоров на федеральном уровне мы получили средства на строительство ФАПов для 16 районов области: на это предусмотрено порядка 240 млн рублей. На эти же средства будут приобретены два мобильных ФАПа для Опочецкой и Стругокрасненской межрайонных больниц», — сообщил врио губернатора Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников 31 мая впервые выступил с ежегодным отчётом о деятельности областной администрации перед депутатами Псковского областного собрания. При этом в отчётном 2017 году он руководил регионом всего менее трёх месяцев — он был назначен врио губернатора 12 октября 2017 года после отставки с поста губернатора Андрея Турчака.

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