Душанбе, 31 мая, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон награжден Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) за вклад, внесенный в борьбу с табакокурением. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает национальное информационное агентство «Ховар».

George Hodan Курение

ВОЗ отметила, что по инициативе главы государства в Таджикистане в январе 2018 года был введен запрет на курение в общественных местах, а также определенные ограничения для рекламы табачной продукции.

Ежегодно с 1988 года 31 мая — в Международный день отказа от табака — ВОЗ награждает специалистов, ученых и государственных деятелей за успехи в деле борьбы против табака. В 2018 году награды были удостоены 32 человека.

Напомним, что с 2 января 2018 года в Таджикистане введен запрет на курение в общественных местах, транспорте, кафе и ресторанах, на рабочих местах, в подъездах жилых домов, в лифтах и подземных переходах.

Кроме того, ровно год назад, 31 мая 2017 года, нижняя палата таджикского парламента единогласно и без обсуждения приняла поправки в закон «О рекламе», согласно которым в стране запрещено рекламировать табачную и алкогольную продукцию, в том числе спонсировать соответствующими компаниями информационные программы на радио и телевидении.