Вашингтон, 31 мая, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, которое ему должен передать северокорейский делегат Ким Ён Чоль, прибывший в США, 31 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Я ожидаю ответное письмо. И я ожидаю 12 июня, когда, надеюсь, мы сможем добиться прогресса», — заявил Трамп журналистам.

Напомним, письмо Трампа Киму 24 мая являлось отказом от переговоров из-за «агрессивной риторики» МИД Северной Кореи. Через несколько дней Белый дом США заявил, что намерен вернуться к переговорам.

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