Удмуртия пытается успеть построить «Безопасные и качественные дороги»
Ижевск, 31 мая, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Удмуртии работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отстают от графика. Причинами стали неблагоприятные погодные условия и трудности, с которыми столкнулись дорожники при запуске ремонтов на объектах, сообщили ИА REGNUM в миндортрансе республики.
По мнению координатора проекта, советника председателя правительства Удмуртии Михаила Хренова, объемы отставания пока не критичны. Однако необходимо предпринять немедленные меры, чтобы нагнать отставание и не допустить лавинообразного эффекта.
«Сейчас по требованию заказчика мы перенастраиваем свою работу. Мы уже подготовили корректирующие графики. Сроки завершения работ на объектах не изменятся. В ближайшие дни погода обещает быть дождливой, значит, будем ловить «окна», будем работать в три смены, если потребуется», — заверяет руководитель АО «ДП «Ижевское» Александр Асаналиев.
В ведомстве подчеркнули, что качество работ при ускоренном их производстве не пострадает. Укладка асфальтобетона выполняется только в сухую погоду и на сухую поверхность, а технологическая цепочка подрядчиков выстроена таким образом, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на благоприятные изменения погоды.
Ремонт первого объекта завершат 1 июня.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике запланирован ремонт 110 км дорог, в том числе 43 улиц Ижевска и 15 республиканских трасс. В случае увеличения федерального финансирования протяженность отремонтированных дорог составит 190 км.
В феврале Росавтодор и правительство Удмуртии подписали соглашение, в соответствии с которым республика получит на реализацию проекта 730 млн рублей в 2018 году. Аналогичный объем средств будет выделен из регионального бюджета. Таким образом, всего на эти цели до конца года направят 1,46 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2017 году.