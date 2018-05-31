Ижевск, 31 мая, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Удмуртии работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отстают от графика. Причинами стали неблагоприятные погодные условия и трудности, с которыми столкнулись дорожники при запуске ремонтов на объектах, сообщили ИА REGNUM в миндортрансе республики.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Ремонт дороги, макет

По мнению координатора проекта, советника председателя правительства Удмуртии Михаила Хренова, объемы отставания пока не критичны. Однако необходимо предпринять немедленные меры, чтобы нагнать отставание и не допустить лавинообразного эффекта.

«Сейчас по требованию заказчика мы перенастраиваем свою работу. Мы уже подготовили корректирующие графики. Сроки завершения работ на объектах не изменятся. В ближайшие дни погода обещает быть дождливой, значит, будем ловить «окна», будем работать в три смены, если потребуется», — заверяет руководитель АО «ДП «Ижевское» Александр Асаналиев.

В ведомстве подчеркнули, что качество работ при ускоренном их производстве не пострадает. Укладка асфальтобетона выполняется только в сухую погоду и на сухую поверхность, а технологическая цепочка подрядчиков выстроена таким образом, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на благоприятные изменения погоды.

Ремонт первого объекта завершат 1 июня.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике запланирован ремонт 110 км дорог, в том числе 43 улиц Ижевска и 15 республиканских трасс. В случае увеличения федерального финансирования протяженность отремонтированных дорог составит 190 км.

В феврале Росавтодор и правительство Удмуртии подписали соглашение, в соответствии с которым республика получит на реализацию проекта 730 млн рублей в 2018 году. Аналогичный объем средств будет выделен из регионального бюджета. Таким образом, всего на эти цели до конца года направят 1,46 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2017 году.