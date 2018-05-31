Куала-Лумпур, 31 мая, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что на данный момент не существует убедительных доказательств того, что Российская Федерация может быть ответственна за крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, который разбился на востоке Украины летом 2014 года. Заявление малазийского министра приводит сегодня, 31 мая, издание Channel News Asia.

Иван Шилов ИА REGNUM Катастрофа рейса MH17 в Донбассе

«Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT)», — сказал министр транспорта Малайзии Энтони Лок.

Он также подчеркнул, что «нельзя просто взять и показать пальцем на Россию» и выдавать это за объективное расследование.

Напомним, расследование гибели MH17 безуспешно продолжается уже несколько лет. Следственная группа безуспешно пытается обвинить Россию в том, что лайнер был сбит якобы российским зенитно-ракетным комплексом. Никаких доказательств этого нет, но следствие старательно их выдумывает.