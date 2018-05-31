Тамбов, 31 мая, 2018, 21:03 — ИА Регнум. В Тамбове с 1 июня увеличится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Как 31 мая сообщила пресс-служба администрации города, теперь стоимость проезда в автобусах и троллейбусах составит 17 рублей, проезд в маршрутке обойдется в 18 рублей.

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В администрации Тамбова отметили, что тариф не менялся в городе в течение трех лет.

«Согласно официальным данным, за это время стоимость дизельного топлива выросла почти на 25 процентов и продолжает расти, подорожали электроэнергия, автозапчасти, значительно увеличились затраты предприятий на обеспечение транспортной безопасности, страхования жизни и здоровья пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Скидка для льготников в 50% продолжит действовать.

Напомним, сейчас проезд в общественном транспорте стоит 15 рублей (16 рублей — в маршрутках).