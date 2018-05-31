Нью-Йорк, США, 31 мая, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Индексы фондового рынка США начали падение после заявления министра торговли Уилбура Росса о конце «заморозки» ввозных пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Мексики и Канады, 31 мая передает агентство Reuters.

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«Рынок обеспокоен возмездием. Все ждут, что будет со стороны ЕС», — пояснил ситуацию на рынке управляющий директор Penn Mutual Asset Management Жиуи Рен.

К середине торгов индекс Dow Jones снизился на 214,21 пункта (0,87%), до 24 453,57 пункта, индекс S&P 500 снизился на 11,8 пункта (0,43%), до 2712,21 пункта. Nasdaq Composite изменился незначительно — индекс показал рост на 1,48 пункта (0,02%) и находится на уровне 7463,94 пункта.

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